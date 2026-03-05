4 Fernando Alonso: "Ich stelle mich den Problemen." Foto: Heath McKinley/AP/dpa

Der neue Aston Martin ist gesundheitsgefährdend. Schlimmer kann ein Urteil kaum ausfallen. Vor dem Formel-1-Auftakt in Australien schocken Motorvibrationen das Team von Altstar Fernando Alonso.











Melbourne - Formel-1-Team Aston Martin muss mit einem Desaster zum Auftakt in die Saison rechnen. Vor dem ersten Grand Prix des Jahres an diesem Sonntag (5.00 MEZ Uhr/Sky) in Australien räumte Teamchef Adrian Newey erhebliche vom Honda-Motor ausgelöste Probleme ein.

Antriebsbedingte Vibrationen würden "einige Probleme hinsichtlich der Zuverlässigkeit" verursachen, sagte der Engländer, der sich im Laufe seiner Karriere einen Ruf als Design-Genie erarbeitet hat, am Donnerstag in Melbourne. "Spiegel fallen ab und so weiter, was wir beheben müssen. Das viel größere Problem ist jedoch, dass sich die Vibrationen letztendlich auf die Finger des Fahrers übertragen werden."

Aston Martin fährt nur auf Sparflamme

Fernando Alonso sei der Meinung, "dass er nicht mehr als 25 Runden am Stück" fahren könne, "ohne eine dauerhafte Schädigung der Nerven in seinen Händen zu riskieren", meinte Newey. Lance Stroll wiederum, der zweite Fahrer, rechne damit, "dass er nicht mehr als 15 Runden fahren kann, bevor diese Schwelle erreicht ist."

Alonso und Stroll dürfen vorerst ihren AMR26 nur dosiert fahren. "Wir werden die Anzahl der Runden, die wir im Rennen fahren, stark einschränken müssen, bis wir den Vibrationen auf den Grund gegangen sind und Verbesserungen erzielt haben", erklärte Newey.

Alonsos Premiere 2001

Alonso, der vor 25 Jahren in Melbourne für Minardi sein Debüt in der Formel 1 feierte, ist überzeugt, dass Honda die Lage rasch in den Griff bekommt. "Ich habe zu 100 Prozent den Glauben, dass sie die Probleme lösen, weil sie das schon in der Vergangenheit geschafft haben", sagte der 44-Jährige.

Die Vibrationen und drohenden Nervenschäden relativierte der Spanier. "Wenn wir um den Sieg kämpfen würden, könnten wir auch drei Stunden in dem Auto aushalten", meinte ein kämpferischer Alonso. "Ich stelle mich den Problemen", betonte er. "Dieses Team wird die Weltmeisterschaft gewinnen - es ist nur eine Frage der Zeit."