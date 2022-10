Visum geklärt ESPN: Schröder soll am Wochenende in die USA fliegen

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat seine Visa-Schwierigkeiten geregelt und soll laut US-Medien am Wochenende in die USA fliegen.Wie ESPN berichtete, sei aber noch unklar, ob der 29-Jährige für das Testspiel der Los Angeles Lakers gegen die Golden State Warriors am Sonntag zum Team stoßen werde.