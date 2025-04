Formel 1: McLaren in eigener Liga - Ferrari mit J. Lo in der Box

McLaren in eigener Liga - Ferrari mit J. Lo in der Box

1 Bestzeit für den WM-Führenden vor der Qualifikation. Foto: Altaf Qadri/AP/dpa

Jennifer Lopez lässt es sich nicht nehmen. Aus der Ferrari-Box beobachtet die US-Sängerin und Schauspielerin das Training in Dschidda. Die Schnellsten sind aber die McLaren.











Dschidda - Lando Norris ist auch vor der Qualifikation zum Großen Preis von Saudi-Arabien die schnellste Runde gefahren. Im Duell mit seinem Teamkollegen Oscar Piastri verwies der WM-Spitzenreiter den WM-Verfolger mit einem knappen Vorsprung von 24 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. Schon am Vortag hatte sich Norris vor Piastri Platz eins in der Trainingsabrechnung auf dem superschnellen Dschidda Corniche Circuit gesichert.

Verstappen immerhin auf Platz vier

In der einstündigen Formel-1-Einheit vor der K.o.-Ausscheidung heute (19.00 Uhr MESZ/Sky) fuhren die beiden McLaren-Kollegen in einer eigenen Liga. George Russell im Mercedes war auf Platz drei über eine halbe Sekunde langsamer (+0,627). Dahinter reite sich Weltmeister Max Verstappen ein. Nachdem sich im zweiten Freien Training am Tag zuvor eine Verbesserung auf einer schnellen Runde angedeutet hatte, war der 27 Jahre alte Niederländer nun 0,845 Sekunden langsamer.

Auch Charles Leclerc im Ferrari fehlte fast eine Sekunde (+0,883). Sein Teamkollege Lewis Hamilton, 2021 noch Premierensieger auf dem Highspeed-Kurs, rumpelte mit über 1,2 Sekunden Rückstand auf Platz zwölf hinterher - da half auch US-Superstar Jennifer Lopez in der Ferrari-Box nichts. Nico Hülkenberg fuhr im Sauber auf Platz 17.

Allerdings können die etwas kühleren Temperaturen am Abend in Dschidda in der Qualifikation noch mal eine entscheidende Rolle spielen. Vor dem fünften Saisonrennen an diesem Sonntag (19.00 Uhr MESZ/Sky) führt Norris im Klassement mit drei Punkten Vorsprung vor Piastri, Verstappen hat acht Zähler weniger.