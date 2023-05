Stuttgarter Kickers Das waren die Aufstiege der Blauen

Jahrelang befanden sich die Stuttgarter Kickers in einer Abwärtsspirale. Am Samstag können die Blauen aus eigener Kraft den Sprung in die Regionalliga perfekt machen. Wir blicken auf die bisherigen Aufstiege in höhere Spielklassen.