Forderung nach mehr Wertschätzung: IHK-Präsidentin im Kreis Esslingen: Industrie galt als Schmuddelbranche

1 Vanessa Bachofer ist positiv gestimmt, was die Zukunft der Industrie angeht. Foto: Roberto Bulgrin

Vanessa Bachofer ist die neue Präsidentin der IHK im Kreis Esslingen. Die 42-jährige Unternehmerin sagt, die Industrie galt zeitweise als Schmuddelbranche. Aus ihrer Sicht, muss sich das ändern, denn an der Industrie hänge viel Wohlstand. Bachofer wirbt für mehr Wertschätzung. Sie sieht aber auch Versäumnisse bei Unternehmen.











Vanessa Bachofers Wortwahl ist gerne auch mal drastischer. „Wir hatten eine Phase nach dem Dieselskandal, da war Industrie an sich irgendwie eine Schmuddelbranche, hatte man schon so das Gefühl, so in der Politik“, sagt die 42-Jährige, die seit wenigen Wochen Präsidentin der Industrie- und Handelskammer im Bezirk Esslingen-Nürtingen ist. Bachofer sieht in der derzeitigen Krise strukturelle Probleme am Wirtschaftsstandort, die die Politik lösen muss. Aber auch bei den Unternehmen selbst liegt aus ihrer Sicht Verantwortung, mehr in neue Technologien und andere Innovationen zu investieren. Auf der anderen Seite fordert die Unternehmerin mehr Wertschätzung ein.