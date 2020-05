Esslingen Die Baugenossenschaft erhöht die Mieten – aus Versehen auch in Corona-Zeiten

„Mit diesem Schreiben bitten wir um Ihre Zustimmung zu einer Erhöhung der Grundmiete für ihre Wohnung“, heißt es in einem Brief der Baugenossenschaft Esslingen. Rund 200 Mieterinnen und Mieter haben das Schreiben, in dem eine zum 1. Juni wirksame Mieterhöhung angekündigt wird, im März im Briefkasten gefunden. Obwohl Mieterhöhungen während der Corona-Krise längst zur Diskussion standen.