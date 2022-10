1 Stuttgart Surge und Quarterback Dante Vandeven (Mi.) erlebten in diesem Jahr eine frustrierende Saison – 2023 soll alles anders und vieles besser werden. Foto: IMAGO//Okan Barut

Stuttgart Surge aus der European League of Football will zurück zum Erfolg und verpflichtet drei Coaches vom deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns – das führt zu Verstimmung.















In der Football-Szene Württembergs hat es ein spürbares Erdbeben gegeben. Drei hochrangige Trainer haben den Schwäbisch Hall Unicorns, die am 8. Oktober ihren fünften deutschen Meistertitel eingesackt haben, den Rücken gekehrt und sich Stuttgart Surge angeschlossen. Headcoach Jordan Neuman, Defensive Coordinator Johannes Brenner und Jugendtrainer Cody Pastorino werden im kommenden Jahr die Geschicke der Mannschaft aus der European Football League (ELF) leiten. „Das ist, als würde im Fußball fast der komplette FC Bayern nach Stuttgart wechseln“, umschreibt Surge-Manager Suni Musa blumig den überraschenden Wechsel, „damit sind wir in diesem Bereich ganz hervorragend aufgestellt.“