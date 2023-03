1 An unterschiedlichen Standorten können Lebensmittel in Esslingen und Umgebung abgeholt werden. Foto: pixabay

Ehrenamtliche holen übrig gebliebene Waren von Läden im Kreis Esslingen ab und stellen sie in Fairteilen zur Abholung bereit. An diesen Standorten gibt es die Fairteiler.















Link kopiert

Täglich landen Lebensmittel, die überzählig sind, in großen Mengen im Müll. Aber auch solche, die der Handel nicht mehr verkaufen kann oder will, die aber noch genießbar sind, werden entsorgt. Anderseits wächst die Zahl bedürftiger Menschen. Dieser Entwicklung wollen Menschen aus dem Kreis entgegenwirken und haben sich der Foodsharing-Bewegung angeschlossen. Einer von ihnen ist Philipp Rivoir. Der 30-Jährige engagiert sich seit etwa drei Jahren bei den Foodsavern und hat beispielsweise den „Fairteiler“, einen Schrank mit Lebensmitteln, in der Flandernstraße in Esslingen mit initiiert. „Wegen Vandalismus kann dieser jedoch nicht mehr betrieben werden“, sagt er. Die Gruppe ist aber auf der Suche nach einem neuen Standort. Zudem befindet sich in der Nähe, bei der Esslinger Friedenskirche, eine weitere Möglichkeit, Lebensmittel kostenfrei zu beziehen.

Rivoir und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter gehen beim Retten von Lebensmitteln wie folgt vor: Es gibt Kooperationen zwischen den Foodsavern, Bäckereien, Supermärkten und Co. Die Läden stellen die nicht mehr verkäuflichen Backwaren oder Lebensmittel zur Verfügung. Die Foodsaver holen die Waren ab, lagern sie gegebenenfalls zwischen und stellen sie in den „Fairteilern“ – Schränke oder kleinere Hütten – zur Verfügung. Wer mitmachen will, muss jedoch zuerst eine Hygieneschulung absolvieren und ein entsprechendes Zertifikat vorlegen. Die Gruppe erfährt regen Zulauf: Auch wegen der Inflation steige die Nachfrage an Foodsharing, sagt Rivoir. Die Foodsharing-Bewegung ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbreitet. Im Kreis Esslingen sind die ehrenamtlichen Lebensmittelretter in Bezirken organisiert.

Weitere Informationen online unter: foodsharing.de

Die „Fairteiler“ in Esslingen und Umgebung

Esslingen

Der „Fairteiler“ an der Friedenskirche, Friedensstraße 6, ist ein grüner Holzschrank. Er befindet sich vor dem Eingang.

Plochingen

An der Ecke Urban- und Hermannstraße neben der Einfahrt zur Tiefgarage am Plochinger Gymnasium, können Lebensmittel mitgenommen werden.

Nürtingen

An der Alte Seegrasspinnerei in Nürtingen steht ebenfalls ein „Fairteiler“. In einer alten Telefonzelle befinden sich dort ein Regal und ein Kühlschrank mit Produkten.

Kirchheim

Der „Fairteiler“ an der evangelisch-methodistischen Kirche steht in der Armbruststraße.

Wendlingen

Ein Schrank steht in der Ludwigstraße. Der „Fairteiler“ wird mit Lebensmitteln aufgefüllt, die nicht gekühlt werden müssen.

Ostfildern

In der Nürtinger Straße können Lebensmittel mitgenommen werden. Hier steht eine kleine Gartenhütte.