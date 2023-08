1 Der Fairteiler ist eröffnet: Oberbürgermeister Christof Bolay (links), Friedemann Joestel (Leiter des Bürgertreffs im Scharnhauser Park und Quartiersmanager), Lukasz Majchrzak von Foodsharing und Schapanese sowie Initiator Hartmut Weber Foto: /Caroline Holowiecki

Im Scharnhauser Park gibt es nun eine Hütte, in der gerettete Lebensmittel kostenfrei weitergegeben werden. Nellingen wird in absehbarer Zeit auch einen Fairteiler bekommen. Wo gibt es das noch?















Ganze anderthalb Jahre hat es gedauert, doch nun ist der Fairteiler im Scharnhauser Park offiziell eröffnet. In der Hütte am Sophie-Scholl-Haus, gleich an der Landschaftstreppe, können durch die Organisation Foodsharing geprüfte Lebensmittelretter, sogenannte Foodsaver, Waren ablegen, die noch genießbar sind, aber in Supermärkten, Bäckereien, in der Gastronomie oder bei Erzeugern aussortiert wurden – wegen Schönheitsfehlern, weil schlichtweg zu viel da ist oder weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft. Es geht um Radieschen mit schlappem Grün, Konserven mit Dellen, Schokohasen, die nach Ostern keiner mehr will, oder Brot, das bis Ladenschluss nicht weggegangen ist. Dinge, die für den Verzehr geeignet sind, aber im Normalfall im Müll gelandet wären. Daran kann sich im Fairteiler jedermann kostenfrei bedienen.