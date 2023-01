1 Croissant zum Abendessen – Warum nicht? (Symbolbild) Foto: IMAGO/ingimage/ via imago-images.de

Nach Brunch kommt Brinner: Der neue Food-Trend aus den USA ist eine Kombination aus „Breakfast“ und „Dinner“, also Frühstück und Abendessen.

Die Idee kommt daher, dass viele Menschen am Morgen wenig Zeit für ein gemütliches Frühstück haben. Nicht ohne Grund gibt es an jeder Ecke Kaffee to go und Bäcker an jeder U-Bahn-Station, die am Morgen die gestressten Fahrgäste noch schnell mit etwas Nahrhaftem versorgen.

Frühstück hat viel zu bieten – und soll so auch zelebriert werden

Das ist eigentlich schade, denn das Frühstück hat viel zu bieten. Neben Müsli und Flocken gibt es die Auswahl zwischen Brötchen, Brezeln und Croissants, Rührei mit Speck, Pfannkuchen oder Avocado-Toast. Um diese Gerichte trotz Stress genießen zu können, kam die Idee, das alles einfach am Abend zu essen, als Brinner.

Erste Restaurants folgen dem Trend bereits

De Trend funktioniert. Nicht nur auf Instagram findet man mittlerweile zahlreiche Posts zum Thema, auch haben mittlerweile Restaurants eröffnet, wie beispielsweise „Beth’s Café“ in Seattle und „Cereal Killer“ in London, die ausschließlich Frühstücksgerichte anbieten, und das bis spät am Abend.

Der Trend ist also etwas für Experimentierfreudige, die ihre tägliche Routine etwas durchrütteln wollen. Immerhin hat man selten die Möglichkeit, Rührei und Speck gemeinsam mit einem Glas Rotwein zu genießen.