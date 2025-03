Folgenschwerer Zusammenstoß: Unfall auf der Westumfahrung Waiblingen – mehrere Schwerverletzte

5 Der Schaden wird von der Polizei auf rund 50 000 Euro geschätzt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Ein 34-jähriger Autofahrer möchte von der Westumfahrung Waiblingen auf einen Feldweg abbiegen – dabei verursacht er einen schweren Unfall mit fünf Verletzten.











Bei einem Unfall an der Westumfahrung Waiblingen sind am Donnerstagnachmittag fünf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, war ein 34-jähriger VW-Fahrer gegen 15.19 Uhr auf der Westumfahrung in Richtung Waiblingen unterwegs gewesen und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Citroën einer 30-Jährigen und stieß mit diesem zusammen.

Zwei schwer verletzte Frauen werden in die Klinik gebracht

Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Citroën-Fahrerin sowie ihre 59 Jahre alte Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die beiden Babys, die sich ebenfalls im Citroën befanden, blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Alle fünf Personen wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Schaden wird auf rund 50 000 Euro geschätzt. Die Straße ist derzeit noch in beide Richtungen gesperrt (Stand 16.28 Uhr).