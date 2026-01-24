Folgenschwere Kollision: Ehepaar stirbt bei Unfall auf Bundesstraße bei Karlsruhe

1 Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch völlig unklar. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Noch ist völlig unklar, wie es zu dem folgenschweren Unfall auf der B35 kommen konnte: Dort starb am Nachmittag ein Ehepaar. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.











Ein Ehepaar ist am Nachmittag in der Nähe von Karlsruhe bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße ums Leben gekommen. Der 41 Jahre Ehemann saß am Steuer, er kam auf der B35 aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort stieß er frontal mit einem anderen Wagen zusammen, wie ein Polizeisprecher sagte. Für den Mann und seine 41 Jahre alte Ehefrau auf dem Beifahrersitz kam jede Hilfe zu spät.

Zwei Männer in Klinik geflogen

Im entgegenkommenden Auto saßen zwei Männer im Alter von 35 und 39 Jahren. Sie seien bei dem Unfall schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in die Klinik geflogen worden, hieß es von der Polizei.

Wie es zu dem Crash kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für mehrere Stunden komplett gesperrt.