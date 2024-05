Darmflora des Vaters beeinflusst Gesundheit des Babys

Süß, fruchtig – ungesund Fruchtriegel für Kinder sind echte Zuckerbomben

Ein Riegel aus Trockenfrüchten, ohne Zuckerzusatz: Klingt nach einem gesunden Snack. Oder doch nicht? In Fruchtschnitten für Kinder steckt fast so viel Zucker wie in Schokolade. Dafür gibt es einen Punktabzug im „Öko-Test“. Doch auch Schimmelpilzgifte und Blei findet sich in den Schnitten.