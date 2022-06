1 Die Benzinpreise sind durch den Tankrabatt vielerorts deutlich gesunken. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Das falsche Mittel für das richtige Ziel: Der Tankrabatt fördert den Spritverbrauch, nicht den sozialen Ausgleich.















Link kopiert

Das passt wie die Faust aufs Auge: Kurz nachdem die EU ein Embargo auf große Teile der russischen Öllieferungen verhängt hat, tritt in Deutschland der Tankrabatt in Kraft, der tatsächlich deutliche Preissenkungen nach sich zieht. Ein erheblicher Teil dieser Preissenkungen gleicht aber nur die Steigerungen der vergangenen Tage aus, die maßgeblich auf das Ölembargo zurückzuführen sind. Während Kraftstoff am Markt also noch knapper und teurer wird, sendet der Staat an die Bürgerinnen und Bürger das Signal aus, dass sie jetzt wieder verstärkt aufs Gas drücken können: Er baut ein Potemkinsches Dorf vor ihnen auf.