Folgen des Klimawandels: Die Pflanzen sind im Stress – das verheißt nichts Gutes

1 Phänologen wie Michael Gutwein müssen sehr genau hinschauen, wenn sie die Entwicklung einzelner Pflanzen übers Jahr genau dokumentieren wollen. Foto: Ines Rudel

Als Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst hat Michael Gutwein aus Esslingen vier Jahrzehnte lang die klimatischen Veränderungen in der Region beobachtet. Als Phänologe beobachtet er die Auswirkungen des Klimawandels auf die Pflanzenwelt.











Als Meteorologe weiß Michael Gutwein genau Bescheid über Hitze, Kälte, Regen, Sonne, Schnee und Frost. Vier Jahrzehnte lang war er am Schnarrenberg in Stuttgart für viele das Gesicht des Deutschen Wetterdienstes (DWD), und auch im Ruhestand ist der Esslinger in Wetterfragen eine Institution. Seit 1990 gehört er zu dem Kreis von bundesweit 1250 ehrenamtlichen Phänologen, die über das Jahr zahlreiche Pflanzenarten beobachten und Buch führen über deren Entwicklung von der Blüte im Frühling bis zum Blattfall im Herbst.