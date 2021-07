1 Auch wenn die Zahl der Einwohner zurückgeht: Die Immobilienpreise steigen trotzdem weiter. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im ersten Halbjahr 2021 ist die Einwohnerzahl in Stuttgart weiter gesunken. Im vergangenen Jahr war der Rückgang sogar größer als in anderen Großstädten. Eine Entlastung für den Wohnungsmarkt ist das aber nicht.

Stuttgart - Vergleicht man die Einwohnerentwicklung Stuttgarts im vergangenen Jahr mit anderen Großstädten der Republik, fällt auf: Keine andere dieser Kommunen hat so viele Einwohner eingebüßt wie die baden-württembergische Landeshauptstadt, mit minus 0,9 Prozent. Die Rückgänge ausgewählter anderer Großstädte zum Vergleich: Die Einwohnerzahl Münchens hat 2020 laut Statistik um 0,3 Prozent abgenommen, Frankfurt am Main um 0,1 Prozent, Hamburg um 0,3 Prozent, Köln um 0,4 Prozent, Hannover um 0,5 Prozent, ebenso Nürnberg, nur Leipzig kommt mit seinem Minus von 0,7 Prozent in die Nähe Stuttgarts.