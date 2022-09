1 Im kommenden Jahr wird das Merkel’sche Bad saniert – 18 Monate lang wird es deshalb nicht nutzbar sein. Foto: Roberto Bulgrin

Die Sanierung des Merkel’schen Bads sorgt dafür, dass Schwimmvereine dort zwei Winter lang nicht trainieren können. Für die Bundesliga-Wasserballer des SSVE hat das gravierende Folgen – aber auch für Kinder, die dringend Schwimmen lernen sollten.















Es ist eine Mischung aus Ärger, Enttäuschung und Ratlosigkeit, die derzeit beim größten Sportverein der Stadt, dem SSV Esslingen, herrscht. Der Grund dafür liegt in einem Gespräch, das vor wenigen Tagen zwischen der Vorsitzenden des Vereins, Carola Orszulik, und dem Oberbürgermeister Matthias Klopfer stattgefunden hat. In erster Linie drehte es sich um die Fragen: Was machen die Schwimmsportvereine, teils mit Bundesliga-Teams, wenn vom kommenden Mai an das Merkel’sche Bad in Esslingen sanierungsbedingt für etwa 18 Monate als Trainingsort ausfällt? Und wo soll der Verein den vielen Kindern und Jugendlichen das Schwimmen beibringen, die in Coronazeiten keine Möglichkeit hatten, dies zu lernen?