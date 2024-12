Folge der Erderwärmung: Grönlands Eis schmilzt jedes Jahr um fast 200 Kubikkilometer

Frau in New Yorker U-Bahn angezündet Was ist der Ursprung menschlicher Agression und Gewalt?

Ein gewaltsamer Tod schockiert New York: Doch der Polizei gelingt ein schneller Erfolg. Warum tun Menschen so etwas? Sind Mord und Totschlag bei uns kulturell bedingt. Oder doch ein biologisches Erbe? Eine Spurensuche in Evolution und Geschichte.