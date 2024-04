Fokus auf Fußgänger in Leinfelden-Echterdingen: „Fußverkehr ist kein Sowieso-Verkehr“

1 Dem Zufußgehen ist in der Vergangenheit keine besonders große Beachtung geschenkt worden, sagt Michaela Käfer. Foto: /Philipp Braitinger

Zu Fuß gehen gehört zu den klimafreundlichsten Fortbewegungsarten. In Leinfelden-Echterdingen will man Fußgänger deshalb stärker in den Fokus rücken. Wie, das erklärt Michaela Käfer, die Leiterin der Abteilung für Verkehrsplanung und Mobilität.











Seit Kurzem arbeitet Leinfelden-Echterdingen an einem Fußgängerverkehrskonzept. Aber warum nimmt die Stadt jetzt die Fußgänger in den Fokus, was ist beim Fußgängerverkehr besonders zu beachten und wie kann sich die Öffentlichkeit an der Erstellung des Konzepts beteiligen? Michaela Käfer, Verkehrsinfrastrukturmanagerin und Leiterin der Abteilung für Verkehrsplanung und Mobilität bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen, liefert Antworten auf diese Fragen.