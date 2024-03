Förderverein Gymnasium Plochingen: Für die kleinen wichtigen Extras im Schulleben

1 Die neuen Trikots, der Lehrer und Trainer Steffen Reiß (hinten Vierter von links) sowie der Fördervereinsvorsitzende Jürgen Frank (rechts daneben) im Kreis der Wettkampf-1-Handballer des Plochinger Gymnasiums Foto: /Robin Rudel

Der Förderverein des Plochinger Gymnasiums ermöglicht den Schülerinnen und Schülern immer wieder Projekte, Reisen und Anschaffungen, die das Budget der Schule nicht hergibt.











Die Wettkampf-1-Handballer und damit die ältesten Schüler des Plochinger Gymnasiums haben jüngst beim Landesfinale von „Jugend trainiert“ in Singen den dritten Platz belegt. Beim Kreisfinale und beim Finale im Regierungsbezirk waren sie zuvor jeweils Erster geworden. Während sie diese beiden Turniere noch in den Mittelstufen-Trikots hatten absolvieren müssen, also gewissermaßen bauchfrei, gab es vor der Reise an den Hohentwiel eine neue und passende Ausstattung.