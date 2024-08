Förderung im Losverfahren: Klopfer: Land überlässt Bildung dem Zufall

1 Matthias Klopfer kann sich mit dem Losverfahren nicht abfinden. Er meint: Die Landesregierung hat offenbar keine Lust mehr aufs Regieren. Foto: Roberto Bulgrin

Das Los soll darüber entscheiden, welche Kommunen Fördermittel für die Infrastruktur bekommen, damit ab 2026 der Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung umgesetzt werden kann. Esslingens Oberbürgermeister ist entsetzt.











Matthias Klopfer kann es offenbar nicht fassen: Die Regierungspräsidien ließen in diesen Tagen wissen, wie es mit der Förderung der Ganztagsbetreuung weitergeht. Weil das Investitionsprogramm für den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung dreifach überzeichnet sei, müsse per Los entschieden werden, welche Anträge geprüft werden. Dazu schrieb Esslingens Oberbürgermeister in einem Brief an die Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr (Grüne) und Andreas Deuschle (CDU): „Das Land hat offensichtlich beschlossen, sich endgültig aus der Verantwortung zu stehlen, und hat wohl gar keine Lust mehr auf Regieren. Sie will die Bildung unserer Kinder dem Zufall überlassen. Mit einer Lotterie. Ganz nach dem Motto: Lassen wir doch das Glück entscheiden.“