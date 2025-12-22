Fördersummer höher als erwartet: Unverhoffter Geldsegen für Wendlingen – „Was lange währt, wird endlich gut“

1 Für das innovative Wendlinger Holzparkhaus gibt es mehr Geld vom Land als erwartet. Foto: kd

Das Wendlinger Holzparkhaus erhält überraschend mehr Fördermittel als erwartet. Was macht dieses Projekt so besonders und warum ist es ein Vorzeigeprojekt?











In Zeiten klammer Haushaltskassen kann sich die Stadt Wendlingen unverhofft über mehr Geld vom Land für ihr innovatives Holzparkhaus am Bahnhof freuen. „Was lange währt, wird endlich gut“, kommentierte Stadtkämmerer Matthias Essig den lang erwarteten Eingang des Förderbescheids aus Stuttgart. Insgesamt 3,5 Millionen Euro schießt das Land als Zuwendung zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden zu.

Gerechnet hatte Essig mit höchstens drei Millionen Euro. Die erste Abschlagszahlung in Höhe von 2,7 Millionen Euro ist bereits auf dem Konto der Stadt eingegangen, der Restbetrag wird im kommenden Jahr überwiesen. Mit dem nach zweijähriger Bauzeit Mitte September 2024 in Betrieb genommenen Parkhaus hatte die Stadt Wendlingen beim Bauen neue Maßstäbe gesetzt – das fünfstöckige Gebäude besteht fast komplett aus Holz und gilt damit deutschlandweit als Vorzeigeprojekt.

Wendlinger Holzparkhaus glänzt als IBA’27-Vorzeigeprojekt

Das 11-Millionen-Euro-Projekt ist seit Dezember 2023 ein offizielles Projekt der Internationalen Bauausstellung der StadtRegion Stuttgart 2027 (IBA’27) - und bisher eines der wenigen IBA-Projekte, das komplett fertiggestellt ist.