Förderprogramm gegen Rassismus in Ostfildern: Neue Perspektiven für das Demokratieprojekt

1 Olivia von der Dellen will die „Partnerschaft für Demokratie“ in Ostfildern mit den Kommunalpolitikern weiterentwickeln. Foto: Roberto Bulgrin

Mit einem interfraktionellen Antrag haben die Freien Wähler, die Grünen, die CDU und die SPD im Gemeinderat eine Debatte über die Zukunft der „Partnerschaft für Demokratie“ beantragt. Am Mittwoch, 24. Juli, steht das Thema ab 18 Uhr in der Sitzung des Gemeinderats im Stadthaus auf dem Plan. „Wir realisieren Projekte aus der Mitte der Gesellschaft“, sagt Olivia von der Dellen, die die Kinder- und Jugendförderung in Ostfildern (Kiju) leitet.“ Ihr ist es ein Anliegen, „passgenaue Angebote für die Menschen in der Stadt zu schaffen“.