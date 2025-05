„Focus“-Liste der Top-Mediziner: Kaum Top-Ärzte am Klinikum Esslingen? – „Wenig Aussagekraft“

Nach Polizeieinsatz in Esslingen Polizei forscht nach Ursachen für den handgreiflichen Streit

An der Ecke von Pliensau- und Neckarstraße in Esslingen ist es am späten Samstagnachmittag zu einem Tumult mit Folgen gekommen. Viele Schaulustige waren vor Ort. Die Polizei ermittelt.