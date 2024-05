Flusspark Neckaraue in Tübingen: Neue Flusswelt soll Hochwasserschutz und Erholungsort zugleich sein

13 Die Insel mit dem Baum war einmal Ufer, der Teil links davon wurde abgebaggert. Foto: Horst Haas

Was sie in Tübingen am Neckar seit einem Jahr bauen, ist einzigartig in Baden-Württemberg. Der Flusspark Neckaraue soll nicht nur Wohnhäuser und Gewerbe vor Hochwasser schützen, sondern auch ein neuer Lieblingsort für Menschen sein.











Link kopiert

Man merkt Sebastian Krieg an, dass es sich bei diesem Projekt auch für ihn persönlich um etwas Besonderes handelt. „Es wird wohl das größte meiner Karriere bleiben“, sagt er. Dass der Projektleiter erst 39 ist, unterstreicht: Der Flusspark Neckaraue ist ein Vorzeigebeispiel. Nirgends in Baden-Württemberg wird so groß gedacht und gemacht wie hier in Tübingen: Seit einem Jahr entsteht eine komplett neue Flusslandschaft. Das hat mehrere Gründe.