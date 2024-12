Flugzeugunglück bei Stuttgart: Cessna bei Landeanflug verunglückt

7 Das Wrack des verunglückten Kleinflugzeugs Foto: SDMG/ / Kaczor

Beim verunglückten Landeanflug eines Kleinflugzeugs in Stuttgart wurden am Sonntag zwei Menschen verletzt. Die Ursache ist unbekannt, die Ermittlungen laufen.











Schreckensmomente auf dem Stuttgarter Flughafen: Beim Landeanflug ist am Sonntagnachmittag ein Kleinflugzeug verunglückt. Dabei trugen die beiden Insassen Verletzungen unterschiedlichen Grades davon, wie die Polizei in Reutlingen am Abend auf Anfrage mitteilte. Zu den Personen selbst wurde keine Angaben gemacht. Laut Polizei ereignete sich das Unglück gegen 16.21 Uhr, als das Flugzeug, eine Cessna, versucht habe zu landen. Spezialisten seien dabei, die Unglücksstelle zu untersuchen. Zur Unglücksursache könne man noch nichts sagen, das sei Gegenstand der Ermittlungen.

Vor dreieinhalb Jahren war zuletzt bei Steinenbronn im Landkreis Böblingen ein Sportflugzeug abgestürzt, eine einmotorige Maschine vom Typ „Piper PA-28“, die vom Flughafen Stuttgart aus gestartet war. Bei dem Absturz in dicht bewaldetem Gebiet kamen drei Menschen ums Leben, der Pilot und zwei Fluggäste.