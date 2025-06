Flugzeugabsturz in Indien: Ein Überlebender laut örtlicher Gesundheitsbehörde

1 Rettungskräfte verwenden eine Bahre, um die Opfer zu bergen Foto: AP/dpa/Ajit Solanki

Nach dem Flugzeugabsturz in Indien sind bislang 204 Leichen geborgen worden. Ein Mensch hat laut der örtlichen Gesundheitsbehörde überlebt.











Bei dem Absturz einer Air-India-Maschine mit 242 Menschen an Bord in der westindischen Stadt Ahmedabad sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die Gesundheitsbehörden teilten am Donnerstag mit, dass mindestens ein Insasse den Absturz überlebt habe. Die Boeing-Maschine stürzte in ein Wohngebiet, auch am Boden wurden mehrere Menschen getötet.

„Ja, wir bestätigen, es gibt einen Überlebenden“, erklärte Dhananjay Dwivedi von der Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Gujarat. Der Insasse werde derzeit im Krankenhaus behandelt.

Bislang sind laut einem Polizeisprecher 204 Leichen geborgen worden – sowohl Flugzeuginsassen als auch Menschen, die sich an der Absturzstelle aufgehalten hatten. Zudem würden 41 Verletzte behandelt. An Bord des Flugzeugs waren 242 Menschen, darunter 12 Crewmitglieder. Auch die Unglücksursache ist noch völlig unklar, das Flugzeug war kurz nach dem Start in ein Gebäude gestürzt.

Der Flug AI171, eine Boeing des Modells 787 Dreamliner, sollte von Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat nach London-Gatwick fliegen und am Abend in England ankommen.