Flugzeugabsturz bei Malsch: Ursache für Absturz eines Segelflugzeugs noch unklar

1 Der 52-jährige Pilot kam am Montag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Einen Tag nach dem Absturz eines Segelflugzeugs bei Malsch im Rhein-Neckar-Kreis ist die Ursache weiter unklar. Ein Sachverständiger untersucht den Fall.











Nachdem ein Segelflugzeug bei Malsch im Rhein-Neckar-Kreis am Montag, 20.05.2024 abgestürzt ist, ist die Ursache weiter unklar. Ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sollte den Fall begutachten, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Der 52 Jahre alte Pilot war am Montag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Er war laut Polizei am Segelflugplatz Malsch gestartet und hatte dort auch wieder landen wollen. Kurz nach dem Start hatte der Flieger Probleme, an Höhe zu gewinnen. Beim Landeanflug verlor er demnach in einer Kurve plötzlich an Höhe und stürzte in ein Waldstück.