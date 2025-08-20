Flugzeug kam aus Frankfurt: Dampf an Bord sorgt für Großalarm am Stuttgarter Flughafen

1 Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Airbus-Maschine von Lufthansa. (Archivbild) Foto: IMAGO/Andreas Haas

Am Dienstagabend hat eine Dampfentwicklung an Bord eines Lufthansa-Flugzeugs zu einem Großalarm am Stuttgarter Flughafen geführt.











Am Dienstagabend hat eine Lufthansa-Maschine aus Frankfurt für einen Großalarm am Flughafen Stuttgart gesorgt. Laut Angaben einer Sprecherin von Lufthansa kam es beim Flug LH136 während des Landeanflugs auf Stuttgart zu einer Dampfentwicklung in der Bordküche.

Daraufhin habe sich die Crew für eine priorisierte Landung entschieden.„Da war Trockeneis, das mit Wasser in Berührung gekommen ist“, erklärt ein Sprecher der Polizeipräsidiums Reutlingen. Der Pilot löste daraufhin den Alarm aus.

Maschine mit 72 Passagieren landete sicher

Nach Angaben einer Sprecherin des Flughafens griff daraufhin das vorgesehene Standardprozedere: Die Werkfeuerwehr rückte aus, bei Bedarf wären auch externe Kräfte alarmiert worden. Auch die Bundespolizei habe bereitgestanden, so eine Sprecherin der Bundespolizeiinspektion des Stuttgarter Flughafens.

Die Maschine landete jedoch sicher und pünktlich, der Airbus A319 mit 72 Passagieren erreichte um 20.39 Uhr den Flughafen Stuttgart. „Es ist letztendlich harmlos gewesen“, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Weder sei ein Schaden entstanden, noch gab es Verletzte. Auch die Sprecherin von Lufthansa betont, die Sicherheit der Passagiere und der Crew sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen.

Flughafenfeuerwehr rund um die Uhr einsatzbereit

Die Flughafenfeuerwehr ist nach Angaben des Airports rund um die Uhr im Einsatz. Zwischen 70 und 80 Kräfte stehen in Schichten bereit, um jederzeit reagieren zu können. Auch am Dienstagabend verlief der Alarm ohne besondere Vorkommnisse.