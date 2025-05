Flugunfall im Kreis Ludwigsburg: Segelflieger muss in Ditzingen notlanden

Segelflieger muss in Ditzingen notlanden

6 In Ditzingen musste ein Segelflugzeug Notlanden. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Am Samstagnachmittag kommt es in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem Unfall. Ein Segelflieger musste notlanden. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert

In Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) hat sich am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr ein Flugunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, musste ein Segelflugzeug aufgrund fehlender Thermik gegen 12.45 Uhr im Bereich Maurener Berg auf Gemarkung Ditzingen notlanden. Da sich der Hilfsmotor des Segelfliegers nicht starten ließ, landete der 59-jährige Pilot auf einem Feld nahe einer dort ansässigen Gärtnerei. Weil das Feld jedoch nicht lang genug war, prallte der Pilot mit seinem Segelflugzeug am Ende des Auslaufs mit der linken Tragfläche gegen ein Gewächshaus der Gärtnerei.

Am Segelflugzeug entstand Schaden in Höhe von 100.000 Euro

Am Gewächshaus entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Am Segelflugzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 100.000 Euro. Der Pilot und sein 23-jähriger Passagier blieben unverletzt.* Sowohl die Feuerwehr als auch der Rettungsdienst waren mit starken Kräften vor Ort. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) wurde verständigt. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg setzte sechs Streifenbesatzungen ein. Zudem unterstützte das Polizeipräsidium Einsatz mit einem Polizeihubschrauber. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen zum Luftfahrtunfall aufgenommen.

* Zunächst war von einer verletzten Person die Rede. Inzwischen hat die Polizei jedoch mitgeteilt, dass glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen ist.