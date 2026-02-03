Flugsicherung in Stuttgart: Drohnenpiloten machen Luftraum unsicher – und sorgen für „ teure Aktionen“

Drohnenpiloten machen Luftraum unsicher – und sorgen für „ teure Aktionen“

1 Holger Gorshöfer und Markus Bembenek (v.l.) auf dem Stuttgarter Tower. Foto: kell

Fluglotsen am Stuttgarter Flughafen meistern täglich über 100.000 Flugbewegungen. Doch wie wird man eigentlich Fluglotse und welche Herausforderungen birgt der Job?











Beim Start zu einer Flugreise denkt wohl kaum einer darüber nach, welch komplexen Vorgänge im Hintergrund ablaufen, damit der Flieger sicher starten, fliegen und dann auch wieder landen kann. Ein wichtiges Rad im komplexen Getriebe eines Flughafens ist die Flugsicherung: Ohne das ok der Fluglotsen lässt eine Maschine weder die Triebwerke an, noch rollt sie zur Startbahn, und ohne Freigabe durch den Tower darf sie auch nicht abheben.