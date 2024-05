Flugroutendebatte im Kreis Esslingen: Streit über neue Abflugroute könnte weiter andauern

1 Über mögliche Abflugrouten vom Stuttgarter Flughafen herrscht im Landkreis Esslingen weiter Uneinigkeit. Foto: Horst Rudel

Dass am 6. Mai in der Fluglärmkommission möglicherweise noch nicht über die Zukunft der neuen Abflugroute abgestimmt wird, löst in den neu betroffenen Kommunen Ärger aus. Ohnehin bleiben die Fronten in der Auseinandersetzung insgesamt verhärtet.











Die Fluglärmkommission tagt am Montag, 6. Mai. Auf der Tagesordnung steht die umstrittene Abflugroute vom Stuttgarter Flughafen in Richtung Süden. Ob die 17 Mitglieder des Gremiums dann über die Zukunft des Probebetriebs entscheiden, ist offen. „Die Ergebnisse der Messungen werden vorgestellt“, sagt der Vorsitzende, Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay. Dann werde über das weitere Vorgehen diskutiert. Ob die Kommission eine Empfehlung abgeben wird, entscheidet sich Bolay zufolge erst in der Sitzung. Möglicherweise werde der Beschluss vertagt.