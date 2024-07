Flugrouten-Debatte im Kreis Esslingen: Kritik am Vorstoß des Verkehrsministers

Kritik am Vorstoß des Verkehrsministers

1 Seit dem 13. Juni werden die Starts auf der neuen Route in Richtung Süden im Regelbetrieb geflogen. Das sorgt für neue Betroffenheiten auf den Fildern und in Nürtingen. Foto: Horst Rudel

Der Vorstoß von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann, einen Kompromiss zur neuen Flugroute zu finden, stößt auf Kritik. Sowohl die Gegner als auch die Befürworter haben Einwände.











Auf geteilte Reaktionen stieß das Schreiben von Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) in Langen. Der Landespolitiker hatte die Bundesbehörde auf die massiven Proteste in den neu betroffenen Kommunen hingewiesen. Den Vertretern der Bürgerinitiative „Vereint gegen Fluglärm“ geht der Vermittlungsversuch nicht weit genug. Und die Bürgermeister im Neckartal verstehen nicht, weshalb der Minister bei diesem Thema nun im Nachgang der Entscheidung beim BAF interveniert.