Die Diskussionen über die neue Abflugroute und damit verbundene mögliche Belastungen reißen nicht ab. Foto: Horst Rudel

Der Nürtinger FDP-Landtagsabgeordnete Dennis Birnstock befürchtet, dass auf der neuen Abflugroute mehr als zwei Flugzeuge starten. Mit der Antwort des Verkehrsministeriums auf seine Anfrage zu dem Thema ist er nicht zufrieden.















Die Beschwerden über die neue Abflugroute in Richtung Süden reißen in den neu betroffenen Gebieten von Denkendorf, Neuhausen, Wolfschlugen und Nürtingen nicht ab. Dennis Birnstock (FDP), der im Landtag von Baden-Württemberg den Wahlkreis Nürtingen vertritt, wandte sich deshalb erneut mit einer Anfrage an das Verkehrsministerium: „Die Antworten darauf fielen sehr spärlich und größtenteils oberflächlich aus.“