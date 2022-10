8 Bunte Flugshow: In Malmsheim war nach drei Jahren wieder Drachenfest. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Die Coronapause auf dem Flugfeld in Malmsheim ist beendet. Nach drei Jahren flatterten am Wochenende wieder bunte Figuren auf dem Drachenfest.















Tintenfische zappeln am Himmel, Wale schweben durch die Luft und Rochen ziehen bunte Fähnchen hinter sich her: Meerestiere waren besonders angesagt beim 27. Drachenfest in Malmsheim. Am Samstag haben Hunderte Besucherinnen und Besucher auf dem Flugfeld im Kreis Böblingen nach langer Pause wieder ihre Drachen steigen lassen.

Drei Jahre lang hatte das Fest pausiert. Nun sind die Drachen nach der Corona-Unterbrechung wieder gestartet. Klassische Einleiner in Dreiecksform waren eher die Ausnahme. Stattdessen flatterten zahlreiche bunte Drachen in Form von Faultieren, Affen und Bären durch die Luft.

Wie oft das Fest nach diesen zwei Tagen am Wochenende noch stattfindet, ist unklar. Denn das Gelände rings um den Flugplatz gehört zum Unternehmen Bosch, das nördlich des Flugplatzes seinen Forschungscampus errichtet hat. Und das Unternehmen will im Laufe der Jahre das Betriebsgelände erweitern und den Flugplatz für die Öffentlichkeit sperren.