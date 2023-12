Flugplatz Hohenneuffen: 38-Jähriger bei Flugunfall mit Gleitschirm verletzt

1 Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Am Sonntag ist ein Gleitschirmflieger bei Neuffen (Kreis Esslingen) mit seinem Fluggerät abgesackt und in eine Baumreihe geflogen. Er wurde verletzt und musste ins Krankenhaus.











Ein Gleitschirmflieger wurde am Sonntagnachmittag auf dem Flugplatz in Hohenneuffen (Kreis Esslingen) mittelschwer verletzt. Ein Einsatz von Polizei und Bergwacht war daraufhin nötig. Der 38-Jährige führte laut Polizei seinen Alleinflug gegen 14 Uhr vom Startplatz West aus. Jedoch drehte er sich aufgrund einer unbekannten Ursache nach links und der Schirm sank schließlich ab. Der Mann, der mit Schutzkleidung ausgestattet war, fiel in eine Baumreihe und steckte dort bis zur Bergung durch die Bergwacht fest. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.