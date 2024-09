Fluglärmbericht 2023 vom Stuttgarter Flughafen: Mehr Flüge, weniger Beschwerden

1 Die Flugbewegungen am Stuttgarter Flughafen nehmen zu, die Zahl der Passagiere ebenso. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Lärmschutzbeauftragte für den Stuttgarter Flughafen legt seinen Jahresbericht 2023 vor. Ein Großteil der Fluglärm-Beschwerden kommt von wenigen Personen, die sich vielfach beschweren.











Der beim Regierungspräsidium angesiedelte Lärmschutzbeauftragte für den Flughafen Stuttgart, Stefan Köhler, hat den Fluglärm-Jahresbericht 2023 vorgelegt. Demzufolge liegt in Stuttgart die Zahl der Flugbewegungen mit 93 828 um 7,2 Prozent höher als 2022 (87 520). Die Zahl der beförderten Personen stieg um 21 Prozent auf 8,45 Millionen (2022: 6,99 Millionen). Zugleich sank die Zahl der Fluglärmbeschwerden um 45 Prozent auf 589 (2022: 1068).

Wie in den Vorjahren gibt es laut dem Bericht nur eine geringe Anzahl an Beschwerdeführenden, die einen Großteil der Eingaben ausmachen. 2023 stammten 54 Prozent aller Beschwerden von vier Personen. 2022 hatten sechs Personen 67 Prozent der Beschwerden eingereicht. Die Vielfach-Beschwerden werden in der räumlichen Zuordnung herausgerechnet, um ein unverzerrtes Bild der Fluglärm-Verteilung zu erhalten. 2023 wurden somit 273 Fälle von 108 Beschwerdeführenden nach Ort und Beschwerdegrund näher betrachtet.

Nachtpostflüge inzwischen eingestellt

Hauptgründe waren Nachtflugbetrieb und Fluglärm allgemein. Es gab 52 (2022: 70) Beschwerden über Nachtflüge. Viele Beschwerdeführende gingen davon aus, dass am Flughafen Stuttgart ein Nachtflugverbot bestehe. Der Bericht betont aber, es gebe lediglich eine Nachtflugbeschränkung. Demnach dürfen Verkehrsflugzeuge ab 23 Uhr nicht mehr starten, ab 23.30 Uhr nicht mehr regulär landen. Ausnahmen gelten unter anderem bei Notfällen. Die Nachtluftpostflüge ab Stuttgart wurden Ende März 2024 eingestellt. 2023 machten sie mit 62 Prozent den Hauptanteil aller Nachtflüge aus.

Beschwerden über neue Flugroute

Während des einjährigen Probebetriebs der neuen Flugroute gingen 7948 Beschwerden von 305 Beschwerdeführenden ein. 80 Prozent wurden von 35 Personen eingereicht, 41 Prozent von drei Personen. Zudem stellt der Bericht fest, dass nur 53 Prozent der Beschwerden tatsächlich Flugbewegungen auf der neuen Route zugrunde lagen. Weitere 9389 Beschwerden kamen über ein anonymisiertes Portal und konnten räumlich nicht zugeordnet werden.

Der Bericht kann abgerufen werden unter: www.rp.baden-wuerttemberg.de.