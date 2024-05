Stuttgart: Das war der Grund für den Fluglärm am Donnerstagabend

Das war der Grund für den Fluglärm am Donnerstagabend

1 Über dem Stuttgarter Flughafen ist am Donnerstagabend ein Flugzeug durchgestartet. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/H Landshoeft

Ein Flugzeug sorgt am Donnerstagabend für viel Lärm über Stuttgart. Gegen 21.20 Uhr ist der Lärmpegel sowohl über Möhringen als auch über Plieningen und Esslingen ungewöhnlich hoch. Das steckt dahinter.











Ein Flugzeug hat am Donnerstagabend über Stuttgart für mächtig Lärm gesorgt. Vor allem in Möhringen, Plieningen und Esslingen war das Durchstarten der im Anflug befindlichen Maschine gut zu hören. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart ist ein Flug aus Alicante die Ursache für den Lärm gewesen. Der Pilot sei auf den Flughafen Stuttgart angeflogen, dann aber durchgestartet. Das Flugzeug sei nochmals eine Runde geflogen und dann um 21.19 Uhr endgültig gelandet. Was der Grund für die extra Runde war, konnte das Regierungspräsidium nicht mitteilen, die Deutsche Flugsicherung hat allerdings eine wahrscheinliche Erklärung parat.

Laut Robert Ertler von der Deutschen Flugsicherung kann es für einen Durchstart viele Gründe geben. „Manchmal kann es sein, dass sich etwas auf der Landebahn befindet oder ein Passagier sitzt noch nicht. In dem Fall entscheidet der Pilot kein Risiko einzugehen und startet noch mal durch“, so Ertler. Im Falle des Flugs von Donnerstagabend sei es aber mehr als wahrscheinlich, dass das Wetter für das Manöver verantwortlich war. „Wenn eine starke Böe von links oder rechts kommt, kann es sein, dass das Flugzeug nicht mehr richtig ausgerichtet ist. Dann kann der Pilot nicht landen.“

Obwohl es sich dabei um ein Notverfahren handelt, gebe es keinen Grund zur Beunruhigung, wie Ertler erklärt. „So etwas kommt relativ häufig vor und dafür sind Piloten schließlich auch ausgebildet. Im Endeffekt geht es darum, ein bestehendes Risiko zu minimieren.“ Genau für solche Fälle seien Flugzeuge auch immer ausrechend betankt. Für den Fall, dass sich der Zielflughafen gar nicht ansteuern ließe, wäre auch die Möglichkeit miteinberechnet, einen alternativen Flughafen anzusteuern.

In jedem Fall erkläre es laut Ertler die besondere Lautstärke. „Der Pilot muss bei einem Durchstart noch einmal richtig Vollgas geben, um wieder an Höhe zu gewinnen. Das kann schon etwas lauter sein als gewohnt.“