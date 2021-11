Halten sich Piloten an ihre Route?

Fluglärm in Wernau

Wernau - Ein Blick auf die Abflugrouten vom Flughafen Stuttgart zeigt, dass Wernau von diesen nicht betroffen ist – theoretisch. In der Praxis aber ist das offenkundig anders, wie Elke Seeber-Michelberger in der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeinderatssitzung klarstellte. Sie beklagte, „dass ich die Flugzeuge direkt über unserem Garten sehe – und vor allem höre“. Sie hatte sich deshalb bereits vor geraumer Zeit an das Rechts- und Bürgeramt der Stadt gewandt und Mitte Oktober von dessen Leiter, Fabian Deginus, auch eine Antwort erhalten.