1 Christof Bolay sieht sich im weiteren Verfahren außen vor – die Klage der fünf Kommunen aus dem Kreis müsse sich gegen den Bund richten. Foto: Ines Rudel

Im Streit um Fluglärm sollen jetzt die Mannheimer Verwaltungsrichter entscheiden. Fünf Kommunen klagen gegen die neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen. So reagieren die Befürworter um den Ostfilderner Oberbürgermeister Christof Bolay.















Link kopiert

Der Klage von fünf Kommunen aus dem Kreis Esslingen beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gegen die neue Abflugroute am Stuttgarter Flughafen sehen die Befürworter gelassen entgegen. Die neue Strecke soll am 23. Februar in Betrieb gehen. Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay, der auch Vorsitzender der Fluglärmkommission ist, sagte, ihm sei wichtig, „dass jeder das Recht hat, gegen Entscheidungen zu klagen“. Er wolle weiter für eine gute und konstruktive Arbeitsatmosphäre in der Kommission sorgen.