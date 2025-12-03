Fluglärm im Kreis Esslingen: Instagram-Talk über Petition zur neuen Abflugroute mit Landtagsabgeordnetem

1 Die neue Abflugroute spaltet weiterhin die Kommunen im Kreis Esslingen. Foto: Horst Rudel

Auf seinem Instagram-Kanal spricht der Landtagsabgeordnete Dennis Birnstock (FDP) mit Anke Fellmann von der Bürgerinitiative über die Petition zur neuen Abflugroute.











Mehr als 2800 Unterschriften hat die Petition der Initiative „Vereint gegen Fluglärm“ dafür gesammelt, dass ein Kompromiss zur neuen Abflugroute umgesetzt wird. Demnach soll die neue Route von 6 bis 8 Uhr nicht geflogen werden. Das hatte die Fluglärmkommission mehrheitlich beschlossen. Am Freitag, 5. Dezember, spricht der Landtagsabgeordnete Dennis Birnstock (FDP) mit Anke Fellmann von der Initiative. Das Instagram-Live-Format startet um 14.30 Uhr.

Damit die Petition und das Thema im Landtag behandelt werden, brauchen die Gegner der Flugroute bis Mitte Dezember 10 000 Unterschriften.

Auf seinem Instagramkanal spricht der FDP-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Nürtingen um 14.30 Uhr live mit Anke Fellmann, Vertreterin der Bürgerinitiative „Vereint gegen Fluglärm“. Die Initiative setzt sich für eine Entlastung der durch die neue Flugroute in Richtung Süden neu betroffenen Kommunen ein.

„Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die laufende Petition der Bürgerinitiative“, kündigt Dennis Birnstock an. Sie fordert nach seinen Worten, dass der bereits von der Fluglärmkommission beschlossene Kompromiss umgesetzt wird: Die neue Abflugroute soll zwischen 6 und 8 Uhr nicht geflogen werden. Das wurde bisher nicht umgesetzt, da die Fluggesellschaften über die Routen entscheiden. Dass die Umsetzung dieses Kompromisses schwierig werden würde, hatte der Vorsitzende der Kommission, Ostfilderns OB Christof Bolay, bereits angekündigt. Rechtlich lasse sich eine solche Regelung nicht verankern, sagte er in einem Interview: „Das ginge nur auf freiwilliger Basis – vorausgesetzt, die Fluggesellschaften würden sich darauf einlassen, übrigens dann alle Fluggesellschaften am Flughafen Stuttgart.“

Live-Gespräch zur neuen Flugroute auf dem Instagram-Kanal

Die Bürgerinitiative erläutert im Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten unter anderem, weshalb die Petition jetzt besonders wichtig ist und wie man sie unterzeichnen kann. Außerdem informiert die Initiative über die nächsten Schritte, die sie in dem Verfahren ergreifen will. Die Zuhörer haben bei dem Format auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Übertragung beginnt am 5. Dezember um 14.30 Uhr auf dem Instagram-Kanal von Dennis Birnstock: @dennis_birnstock