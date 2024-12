Fluglärm-Debatte im Landkreis Esslingen: Streit um die neue Flugroute reißt Gräben auf

1 Das neue Abflugverfahren scheidet weiterhin die Geister. Foto: Horst Rudel

Der Streit um die neue Flugroute geht weiter. Der einjährige Probebetrieb auf der Strecke in Richtung Süden endete am 22. Februar. Auf Basis neuer Messwerte ging das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) in die Auswertung. Auch die Bürgerinitiative „Vereint gegen Fluglärm“ setzte sich kritisch mit der neuen, verkürzten Strecke auseinander. Doch obwohl sich in der Sitzung der Fluglärmkommission am 6. Mai eine knappe Mehrheit für die Einstellung des Betriebs aussprach, verkündete das BAF am 12. Juni, dass die Strecke in den Regelbetrieb übergeht.

Gegner nehmen ihre Klage zurück

Der einjährige Probebetrieb wurde von umfassenden Messungen in den alt und neu betroffenen Kommunen begleitet, die der Lärmexperte Markus Petz und sein Team vom Beratungsbüro Accon ausgewertet haben. Das Ergebnis bestätigte weitgehend die Prognosen, dass die neue Route Vorteile bringe. Das BAF kam zu dem Entschluss, dass der Probebetrieb keinen Anlass mehr gäbe, zum alten Abflugverfahren zurückzuwechseln. Zwar wird bei der Bundesbehörde meist den Empfehlungen der Fluglärmkommisionen gefolgt. Bindenden Charakter haben diese jedoch nicht. Über das Votum der Kommission für den Flughafen Stuttgart setzten sich die Entscheider in Langen damit hinweg, da aus ihrer Sicht die objektiven Kriterien nicht ausreichend begründet gewesen seien. „Die Annahmen aus der Flugverfahrensplanung wurden durch die Gutachten zum Probebetrieb bestätigt: Die Verfahren verursachen objektiv weniger Lärm und CO2. Das war ein herber Schlag für die Gegner der neuen Route. Kurz zuvor hatten die betroffenen Kommunen Aichtal, Denkendorf, Neuhausen und Wolfschlugen unter der Federführung der Stadt Nürtingen die Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim gegen das neue Abflugverfahren zurückgezogen. Sie gingen davon aus, dass der Beschluss der Fluglärmkommission nach dem knappen Votum gegen die neue Strecke umgesetzt wird. Für viele kam die Rücknahme der Klage allerdings sehr überraschend.

Seitdem schwelt der Konflikt weiter. Die Bürgerinitiative „Vereint gegen Fluglärm“ verweist auf die vielen neuen Betroffenen, die unter der neuen Flugroute litten. Im Neckartal und in Esslinger Stadtteilen dagegen sind die Betroffenen froh, dass durch die neue Route weniger Maschinen über ihre Köpfe geleitet werden. Da die neue Strecke nur an Tagen mit Ostwind geflogen werden kann, ist ein täglicher Betrieb nicht möglich. Im Probejahr wurde nach den Auswertungen der Experten von Accon an 196 Tagen auf der Strecke nicht geflogen.

Initiative kämpft weiter

Mit einer breit angelegten Postkartenaktion wirbt die Bürgerinitiative dafür, „den Mehrheitsbeschluss in der Fluglärmkommission umzusetzen“. In den vorgedruckten Karten fordern die Betroffenen Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Verkehrsminister Winfried Hermann und den Flughafendirektor Ulrich Heppe auf, sich für die „zeitnahe Umsetzung des Mehrheitsbeschlusses der Fluglärmkommission“ einzusetzen.

Die Debatte hat in der Region tiefe Gräben aufgerissen. Um diese zu kitten, brachte die Fluglärmkommission einen Kompromiss ins Spiel. Eine deutliche Mehrheit der Mitglieder stimmte nun dafür, dem Bundesaufsichtsamt einen Kompromiss vorzuschlagen – die neue Route soll zwischen 6 und 8 Uhr nicht mehr geflogen werden. Den entsprechenden Vorschlag hat die Kommission an das BAF geschickt. Ob die Entscheider dem Vorschlag folgen, ist allerdings völlig offen.