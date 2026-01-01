Flughafenhotels in Stuttgart: Hunderte Hunde-Halter verbringen Silvester mit ihren Lieblingen am Flughafen

1 Die Vierbeiner verbrachten am Flughafen eine ruhige Nacht. Foto: blaulichtznetrale.de

Die beiden Mövenpick-Hotels am Stuttgarter Flughafen waren an Silvester fest in Hunde-Hand. Hunderte Halter verbrachten die Nacht mit ihren Vierbeinern am Airport.











Wie bereits im vergangenen Jahr war der Stuttgarter Flughafen an Silvester ein Zufluchtsort für Hunde und ihre Halter. Schließlich sind am Flughafen Feuerwerk und Böller verboten. Bereits im vergangenen Jahr war das Airport-Hotel ausgebucht, in diesem Jahr hat man zusätzlich das nahe gelegene Messe-Hotel geöffnet, um mehr Gäste mit ihren Vierbeinern unterzubringen. Alle verfügbaren 588 Zimmer waren belegt – zum überwiegenden Teil von Tierliebhabern.

So konnten die Halter die Neujahrsnacht geschützt vor Lärm durch Böller und Raketen mit ihren Tieren verbringen. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war am Mövenpick-Airport-Hotel das sogenannte Hunde-Buffet. Die Hundebesitzer können hier die Näpfe ihrer vierbeinigen Begleiter an einem eigenen Buffet füllen.

Auf die Idee kam Hotelmanager Raoul Hölzle aus Liebe zum eigenen Hund: „Da ist natürlich Ruhe und das Hotel hat eine dreifach-Isolierverglasung. Im Haus selbst hört der Hund nichts. Insofern findet er Ruhe, hat hoffentlich einen guten Jahreswechsel und kann dann beruhigt wieder zu Hause das Jahr 2026 anfangen.“

Alle 588 Zimmer waren ausgebucht. Foto: blaulichtznetrale.de

Das Konzept kommt auf jeden Fall gut an: Für nächstes Jahr sind die Zimmer schon fast ausgebucht.