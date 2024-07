Flughafen Stuttgart: Wie der Airport klimaneutral werden will

1 46 Airlines fliegen von Stuttgart 116 Destinationen in 36 Ländern an. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Ulrich Heppe und Carsten Poralla, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH, haben beim Unternehmerdialog in Leinfelden-Echterdingen über die Klimaziele ihres Konzerns gesprochen.











Der Stuttgarter Flughafen, der zwar die Landeshauptstadt im Namen trägt, aber genau genommen in Leinfelden-Echterdingen liegt und deshalb auch als der fünfte Stadtteil der Kommune bezeichnet wird, will bis 2040 klimaneutral werden. Zumindest was den Betrieb am Boden, die Terminals und andere Gebäude auf dem Campus und die Fahrzeugflotte betrifft. Wie das zu schaffen ist, haben Ulrich Heppe und Carsten Poralla, Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH, beim Unternehmerdialog von Leinfelden-Echterdingen dargestellt. Bei dem Veranstaltungsformat der städtischen Wirtschaftsförderung kommen große und kleine Unternehmer der Stadt zusammen.