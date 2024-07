Flughafen Stuttgart: Was macht eine Stationsmanagerin?

1 Als Stationsmanagerin der Eurowings in Stuttgart hat Jörne Küffner stets den Überblick bei der Abfertigung der Passagiere. Foto: Ines Rudel

Als Stationsmanagerin bei der Eurowings in Stuttgar behält Jörne Küffner auch in schwierigen Situationen den Überblick. Sie baut Brücken zwischen Cockpit und Abfertigung.











Einen kühlen Kopf bewahrt Jörne Küffner selbst im größten Trubel am Stuttgarter Flughafen. Die Stationsmanagerin von Eurowings versteht es, sowohl die Teams im Cockpit als auch am Check-In oder an den Gates zu unterstützen. Deshalb ist ihr auch vor dem Ansturm in den Sommerferien, die kommende Woche beginnen, nicht bange. Denn sie könne auf ihr Team bauen, sagt die Managerin. Aber es sei wichtig, dass alles gut vorbereitet sei.