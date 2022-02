7 Auf der A8 ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen.Foto: SDMG/Schulz Foto:

Am Freitag kommt es auf der A8 beim Flughafen Stuttgart in Fahrtrichtung München zu einem Unfall. Die Bilanz: Zwei Verletzte und ein etwa sechs Kilometer langer Stau.















Stuttgart-Flughafen -

Am Freitagabend ist es kurz nach 17 Uhr auf der Autobahn 8 beim Flughafen Stuttgart zu einem Unfall gekommen, in dessen Folge die Richtungsfahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Wie die Polizei berichtet, war ein 53 Jahre alter Fahrer eines Sattelzugs auf der mittleren Spur unterwegs gewesen. Er wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln.

Hierbei übersah er eine 62-jährige BMW-Fahrerin, die er in der Folge hinten links touchierte. Der BMW geriet ins Schleudern und stieß mit einem auf der mittleren Spur fahrenden Skoda-Fahrer zusammen. Beide Autos schleuderten in der Folge in die Leitplanke.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde der Skoda-Fahrer schwer verletzt. Die BMW-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden, was einen Stau von sechs Kilometern verursachte. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr Stuttgart, die Flughafen-Feuerwehr und das Technische Hilfswerk vor Ort.