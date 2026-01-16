Flughafen Stuttgart: Stuttgart bekommt vier neue Flugziele – aber nur vorübergehend

1 Eine Maschine der Fluggesellschaft Wizz Air hebt vom „STR“ ab. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Arbeiten am Flughafen in Basel haben Auswirkungen auf den Flugplan in Stuttgart. Weil am Euro-Airport, der länderübergreifend von der Schweiz und Frankreich betrieben wird, die Hauptpiste auf einer Länge von eineinhalb Kilometern saniert wird, wird der Betrieb dort stark zurückgefahren.

Die Billigfluggesellschaft Wizz Air verlegt deshalb einige Verbindungen vorübergehend nach Stuttgart. Zwischen dem 15. April und dem 20. Mai werden deshalb vier Ziele in Bosnien-Herzegowina, Serbien und Nordmazedonien angeflogen.

Stuttgarter Flughafen: Vier neue Ziele ab April

Rund einen Monat lang gibt es diese zusätzlichen Flugverbindungen vom Stuttgarter Flughafen aus:

Tuzla (Bosnien und Herzegowina): 15. April bis 20. Mai

Ohrid (Nordmazedonien): 15. April bis 20. Mai

Banja Luka (Bosnien und Herzegowina): 16. April bis 19. Mai

Niš (Serbien): 16. April bis 19. Mai

Flieger nach Tuzla starten in diesem Zeitraum fünf Mal in der Woche, nach Ohrid drei Mal. Die Verbindung Stuttgart – Banja Luka und Stuttgart – Niš wird jeweils vier Mal pro Woche bedient.

Mit Wizz Air kommt man von Stuttgart aus nach Osteuropa. Normalerweise werden unter anderem die Großstädte Budapest, Skopje, Tirana, Sofia und Bukarest angeflogen.