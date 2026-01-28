1 Der Kampf um weitere Emirates-Flüge nach Deutschland geht weiter. Foto: imago images/Marcel Lorenz

Die Industrie- und Handelskammer fordert mehr Interkontinentalflüge ab Stuttgart und warnt vor Nachteilen, falls Emirates neue Rechte statt im Südwesten in Berlin erhält.











In Sachen Landerechte der Fluggesellschaft Emirates am Flughafen Stuttgart hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weitere Post aus Stuttgart bekommen. Nach dem gemeinsamen Brief von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und OB Frank Nopper (beide CDU) ins Kanzleramt hat sich nun auch die Industrie- und Handelskammer Baden-Württemberg zu Wort gemeldet.