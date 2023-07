1 Die Polizei nahm das Badentrio am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen fest, die Autos wurden in Esslingen entdeckt. Foto: IMAGO/Daniel Scharinger

Die Polizei hat am Flughafen Stuttgart in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein Trio festgenommen, das mehrere hochwertige Autos aus verschiedenen Parkhäusern gestohlen haben soll.















Weil sie unter Verdacht stehen, schweren Bandendiebstahl begangen zu haben, hat die Polizei am Donnerstag, den 6. Juni, drei junge Männer am Stuttgarter Flughafen festgenommen. Dies gab ein Sprecher am Montag bekannt. Die jungen Männer sind seit Freitag in Untersuchungshaft.

In der Nacht zum Donnerstag sollen die drei in verschiedenen Parkhäusern auf dem Flughafengelände zwei hochwertige Autos gestohlen haben. Die beiden Fahrzeuge der Marke Toyota haben zusammen einen Wert von fast 100 000 Euro, wie die Polizei angibt.

Täter kehren an Ort des Diebstahls zurück

Am Donnerstag war die Tat dem Betreiber des Parkhauses aufgefallen, als die Videoaufnahmen aus der Nacht Ausgewertet wurden. Nur wenig später bemerkte ein Mitarbeiter der Firma dann einen verdächtigen Peugeot an der Ausfahrt eines der Parkhäuser.

Er erkannte auch die drei Personen im Auto als mutmaßliches Bandentrio und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten die drei Männer am Flughafen festnehmen.

Polizei findet Autos in Esslingen

Die beiden gestohlenen Autos blieben zunächst verschwunden, konnten später aber in Esslingen entdeckt werden. Die Identität der drei Beschuldigten muss noch geklärt werden, seit Freitag befinden die drei sich in Untersuchungshaft.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu möglichen weiteren Taten der Beschuldigten, dauern an.