1 Gespenstische Leere herrscht derzeit noch am Flughafen Stuttgart. Das soll sich aber schon bald ändern. Foto: Roberto Bulgrin

Der Stuttgarter Flughafen hat das Hygienekonzept erweitert. Und: Es gibt wieder einen Direktflug nach Atlanta.

Kreis Esslingen - Als eine von ganz wenigen Fluggästen kam Franka Wagner auf der Ankunftsebene des Stuttgarter Flughafens an. Die junge Frau hat auf Vancouver Island im Pazifik in einer Wildtierstation gearbeitet. Jetzt nahm sie ihr Vater aus Gerlingen in Empfang. „Vier Mal musste ich umsteigen.“ Aber immerhin gebe es jetzt wieder Flüge. Den Mund- und Nasenschutz habe sie in Kanada immer getragen. „Da sind die Regeln ähnlich wie in Deutschland.“ Hat sie sich an Bord sicher gefühlt? „Auf jeden Fall.“ Schließlich sei die Lüftung in den Maschinen ja sehr gut. Auf keinem der vier Flüge seien mehr als 15 Passagiere dabei gewesen. „Da war der Mittelsitz immer frei.“